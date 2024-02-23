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首頁 / 社會

澎湖海上運毒查扣近千公斤愷他命 2人羈押禁見

2024/2/23 12:40
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（中央社澎湖縣23日電）澎湖地檢署偵辦快艇接運毒品案，並查扣毒品愷他命946.67公斤，陳姓與吳姓2名涉嫌接運者，今天遭澎湖地院裁定羈押禁見。

澎湖地檢署發布新聞指出，檢察官吳巡龍指揮海巡署澎湖查緝隊、第八海巡隊、第七岸巡隊、調查局中部機動工作站、澎湖縣警調、彰化鹿港與南投竹山等分局組成專案小組，經長期縝密蒐證，掌握陳、吳2名男子涉嫌駕駛快艇至澎湖外海接運毒品事證後，22日派遣海巡艦艇出海查緝，並扣得第3級毒品愷他命45袋，共計946.67公斤。

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檢察官訊問陳、吳男2人，認涉有運輸第3級毒品罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，經漏夜向澎湖地院聲請羈押禁見，澎湖地院今天凌晨裁定准許。

澎湖地檢署表示，此次在偵查團隊長期合作努力之下，才能成功攔截巨量毒品入境，檢方後續積極溯源斷根，從嚴追查毒品幕後集團，以維國民身心健康，共創無毒家園。（編輯：謝雅竹）1130223

#毒品
#澎湖地院
#吳巡龍
#澎湖地檢署
#澎湖縣
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