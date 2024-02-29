軍情局2軍官涉詐領千萬獎金 一審判囚7年、6年

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（中央社記者劉世怡台北29日電）軍情局蘇姓女上校、蘇姓男中校涉嫌虛構中國情報人員，詐領布建情報獎金超過1000萬元，士檢依貪污等罪起訴。士林地方法院今天判蘇女7年徒刑、蘇男6年徒刑，可上訴。

士林地檢署起訴指出，蘇姓女上校、蘇姓男中校任職國防部軍事情報局，自民國107年4月起，為詐領軍情局吸收中國情蒐人員的情報獎金，涉嫌虛構不實中國情報人員「梁方」取信上級長官。

蘇女等人涉嫌偽造多筆不實情報，藉此提升績效，並向軍情局詐領布建情報獎金，金額估算超過1000萬元。

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檢察官指揮法務部調查局國家安全維護工作站搜索，並約談蘇女等人，經過濾扣案手機、經費核發及情蒐績效統計表，並清查蘇女等人銀行帳戶，認定蘇女等人罪嫌重大，詐領事證明確，依貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法、刑法的偽造文書等罪嫌起訴蘇女等人。

士林地方法院審理期間，以涉及國家機密，採不公開審理，案件今天宣判，判決蘇女7年徒刑，褫奪公權6年，自動繳回新台幣85萬多元沒收，蘇男6年徒刑，褫奪公權5年，自動繳回1014萬多元沒收。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1130229