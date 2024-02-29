更多編輯台推薦新聞：
埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

軍情局2軍官涉詐領千萬獎金 一審判囚7年、6年

2024/2/29 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北29日電）軍情局蘇姓女上校、蘇姓男中校涉嫌虛構中國情報人員，詐領布建情報獎金超過1000萬元，士檢依貪污等罪起訴。士林地方法院今天判蘇女7年徒刑、蘇男6年徒刑，可上訴。

士林地檢署起訴指出，蘇姓女上校、蘇姓男中校任職國防部軍事情報局，自民國107年4月起，為詐領軍情局吸收中國情蒐人員的情報獎金，涉嫌虛構不實中國情報人員「梁方」取信上級長官。

蘇女等人涉嫌偽造多筆不實情報，藉此提升績效，並向軍情局詐領布建情報獎金，金額估算超過1000萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢察官指揮法務部調查局國家安全維護工作站搜索，並約談蘇女等人，經過濾扣案手機、經費核發及情蒐績效統計表，並清查蘇女等人銀行帳戶，認定蘇女等人罪嫌重大，詐領事證明確，依貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法、刑法的偽造文書等罪嫌起訴蘇女等人。

士林地方法院審理期間，以涉及國家機密，採不公開審理，案件今天宣判，判決蘇女7年徒刑，褫奪公權6年，自動繳回新台幣85萬多元沒收，蘇男6年徒刑，褫奪公權5年，自動繳回1014萬多元沒收。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1130229

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23