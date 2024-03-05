更多編輯台推薦新聞：
黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子不滿垃圾車未停等、打傷清潔隊員 桃檢起訴

2024/3/5 13:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市26歲黃姓男子因不滿垃圾車沒有減速等他，以木棍打傷清潔隊員。桃園地檢署今天起訴黃男，並建請法院以攜帶凶器妨害公務罪處斷，由於黃男是累犯，也建請法院加重其刑。

桃園地檢署起訴書指出，黃男去年11月17日傍晚5時許，在觀音區長興路與福昌街口等垃圾車時，因不滿執勤的桃園市政府環境清潔大隊觀音分隊姜姓清潔隊員，沒有將垃圾車減速等候、方便他倒垃圾，竟對姜姓隊員暴力攻擊。

起訴書指出，黃男趁姜姓隊員下車理論之際將姜姓隊員推倒在地，並以木棍毆打姜姓隊員背部，造成姜姓隊員上背及左手、右踝挫傷等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

起訴書指出，黃男曾因違反醫療法等案件經士林地方法院判處有期徒刑2月確定，並於去年4月11日執行完畢，但仍不知悔改犯下此案。

起訴書指出，黃男涉犯刑法之意圖供行使之用攜帶兇器，對公務員依法執行職務時施強暴，以及刑法傷害罪，共2罪，建請法院從重以攜帶凶器妨害公務罪處斷；且參照黃男前科判刑，5年內故意再犯本案即為累犯，建請法院依法加重其刑。（編輯：方沛清）1130305

#士林地方法院
#桃園地檢署
#清潔隊員
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.219