男子不滿垃圾車未停等、打傷清潔隊員 桃檢起訴

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市26歲黃姓男子因不滿垃圾車沒有減速等他，以木棍打傷清潔隊員。桃園地檢署今天起訴黃男，並建請法院以攜帶凶器妨害公務罪處斷，由於黃男是累犯，也建請法院加重其刑。

桃園地檢署起訴書指出，黃男去年11月17日傍晚5時許，在觀音區長興路與福昌街口等垃圾車時，因不滿執勤的桃園市政府環境清潔大隊觀音分隊姜姓清潔隊員，沒有將垃圾車減速等候、方便他倒垃圾，竟對姜姓隊員暴力攻擊。

起訴書指出，黃男趁姜姓隊員下車理論之際將姜姓隊員推倒在地，並以木棍毆打姜姓隊員背部，造成姜姓隊員上背及左手、右踝挫傷等。

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起訴書指出，黃男曾因違反醫療法等案件經士林地方法院判處有期徒刑2月確定，並於去年4月11日執行完畢，但仍不知悔改犯下此案。

起訴書指出，黃男涉犯刑法之意圖供行使之用攜帶兇器，對公務員依法執行職務時施強暴，以及刑法傷害罪，共2罪，建請法院從重以攜帶凶器妨害公務罪處斷；且參照黃男前科判刑，5年內故意再犯本案即為累犯，建請法院依法加重其刑。（編輯：方沛清）1130305