男架349枝鳥仔踏獵伯勞還持刀拒捕 屏檢起訴求重刑

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東張姓男子在恆春鎮架設349枝「鳥仔踏」，獵捕保育類紅尾伯勞鳥，造成數隻伯勞鳥死亡，警方查獲，張男竟持大鐮刀拒捕；屏檢今天依野生動物保育法起訴，並建請重刑。

屏東地檢署起訴書指出，去年9月26日，張男在屏東恆春鎮五里亭段，架設349枝「鳥仔踏」作為獵捕器具，用以非法獵捕紅尾伯勞鳥，警方在隔天傍晚6時許循線查獲，張男見狀逃逸，追逐過程中竟持大鐮刀對峙拒捕，並不斷向警方恫稱「有鐮刀」等話語，最終仍遭逮捕。

檢警在現場扣得紅尾伯勞鳥死體4隻、藍磯鶇死體1隻及349枝鳥仔踏等證物，並於張男住處扣得鳥仔踏半成品36枝。

屏檢指出，張男所為涉犯野生動物保育法及犯妨害公務等罪嫌，今天依法起訴，審酌張男為滿足一己之私，無視國家保育野生動物及維護生物多樣性規範，非法獵捕保育類動物紅尾伯勞鳥，毫無保育觀念，且未能尊重執行職務員警，建請法院從重量刑。

保七總隊第八大隊副大隊長陳元發接受媒體聯訪表示，每年逢候鳥過境期間，皆會針對過境地區加強執行護野鳥反獵鷹專案勤務，保護候鳥不受非法捕獵，多年來成效顯著，獵捕情事大幅降低，卻在巡查時再度發現鳥仔踏，並會同林業署屏東分署移除此地鳥仔踏陷阱，以免造成更多鳥類枉死。

陳元發呼籲，未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科新台幣20萬至100萬元罰金，勿以身試法；若民眾有發現不法情事，也可向警方或相關保育單位提供情資，共同保護野生動物。（編輯：陳仁華）1130305