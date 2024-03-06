高雄前建管處副處長2度涉貪 更二審各判3年半

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄前建管處副處長李政賢涉收賄為建商打通關，高雄地院一審依貪瀆等罪判6年8月，全案經最高法院2度發回，高雄高分院更二審今天依2個貪瀆罪各判3年半，仍未併執行刑。

一審高雄地方法院審理時，李男否認犯行，法官認為不構成財產來源不明罪，依貪瀆和偽造文書等罪共判6年8個月，案經上訴後，台灣高等法院高雄分院認為李男除了薪資外，還有以自己或妻子名義投資獲利，檢方舉證無法證明部分財產為建商贈與，據此改判無罪。檢方上訴最高法院後，將李男涉犯貪瀆罪部分發回，更一審判處2個貪瀆罪，各判有期徒刑4年半。

高雄高分院更二審今天上午仍認定李男2度收賄面額2萬元郵政禮券，涉犯2個貪瀆罪，各判處3年半，全案仍可上訴。

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判決指出，高雄國揚建設建案「國硯」因各戶廚房沒依法規施作防火隔間、防火門，遭市府建管處發現，但因當時已急著交屋，卻在第3次變更設計後出具不實竣工文件申請使用執照，並由李男護航審查通過。

廉政署南調組接獲檢舉後，經調查發現李男涉2度收受負責建案的員工2萬元郵政禮券，且前往其住處搜索時，查扣疑似賄款的現金新台幣102萬元及禮券7萬元，並有高檔洋酒等禮盒。其中102萬元由紅包袋和信封袋包裝，與禮券隨處散放，洋酒和鮑魚等禮盒約近200盒，數量不少。檢廉認為其部分財產來源交代不清，將他依法送辦。（編輯：郭諭儒）1130306