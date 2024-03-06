藍營某立委前服務處主委涉賄選 桃檢起訴求重刑

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（中央社記者葉臻桃園6日電）國民黨籍某平地原住民立委的前桃園市競選服務處洪姓主任委員涉嫌以每票新台幣2000元賄選，桃園地檢署今天偵結起訴，審酌洪男犯罪態度不佳，求處重刑及褫奪公權。

桃園地檢署今天向媒體表示，洪男擔任某國民黨籍平地原住民立委候選人的桃園競選服務處主任委員期間，涉嫌向平地原住民現金買票賄選；檢調今年1月10日發動搜索、拘提洪男到案，經檢察官訊問後聲請羈押獲准。

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桃檢指出，洪男為讓這名立委候選人當選，在去年12月31日、今年1月1日，涉嫌分別以每人2000元的對價賄選。這名立委候選人在1月19日經中央選舉委員會公告當選為第11屆平地原住民立法委員。

桃檢表示，洪男依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，並審酌洪男先前曾因現金買票賄選遭判刑，且在搜索當天湮滅手機，犯後矢口否認犯行等，犯罪態度不佳，求處重刑及褫奪公權；陳姓選民及黃姓選民以投票受賄罪嫌，一併提起公訴。（編輯：戴光育）1130306