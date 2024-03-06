士檢清查19名外逃人犯 吳嘉誠陳鑄城等人護照註銷

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）士林地檢署今天表示，為緝捕判決確定案件外逃人犯，依據最高檢察署審查標準，日前主動註銷吳嘉誠、陳鑄城19名外逃重刑人犯的護照，讓其無法逍遙海外，落實公平刑罰執行。

士林地檢署透過新聞稿指出，依據最高檢察署「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」決議，符合「時、刑、案、逃」4項審查標準，由執行案件的地檢署發函外交部領事事務局廢止、註銷護照。

士檢表示，為免外逃人犯於境外繼續享受犯罪不法所得或從事犯罪行為，針對涉及詐欺、強制性交、販毒等重大刑案，日前註銷19名重刑外逃人犯的護照。

19名重刑外逃要犯，分別為涉詐欺被判刑1年3月確定的陳鈺婷，涉販毒被判刑15年確定的莊噓龍，犯強制性交罪被判刑9年確定的陳嘉漢，犯貪污治罪條例被判刑10年2月確定的吳嘉誠，涉故意對少年犯以藥劑強制性交罪被判刑10年確定的曾文壇。

涉販毒被判刑7年6月的廖健豐，涉詐欺被判刑5年確定的邱柏維，犯運輸並販賣毒品罪被判刑16年確定的林世輝，犯殺人罪被判刑11確定的任德勇，犯製造毒品罪被判刑9年6月確定的姜儒鴻，犯製造並販賣毒品罪被判刑9年9月確定的謝博煌，涉詐欺被判刑4年6月確定的劉家豪。

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犯藥事法被判刑10年確定的陳鑄城，犯偽造文書罪被判刑5年6月確定的陳蒼泰，犯偽造貨幣罪被判刑5年6月確定的連同雄，犯槍砲彈藥刀械管制條例被判刑8年確定的林孟宏，犯槍砲彈藥刀械管制條例被判刑8年確定的許慶平，犯製造毒品罪被判刑5年3月確定的何其偉，犯強制性交罪被判刑8年確定的曾泳銓。

士檢表示，往後持續清查外逃人犯，兼顧程序正義與比例原則，分階段、按步驟持續發函通知廢止並註銷護照，杜絕任何僥倖，促使外逃人犯歸案，以確保刑罰有效執行，具體實現司法正義。（編輯：張銘坤）1130306