海洛因冒充奶粉輸台 航警逮3人送辦起訴

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）航警局與台北關今天宣布偵破一起海洛因冒充奶粉自泰國運輸抵台案，查獲14.549公斤的第1級毒品海洛因，航警逮獲主嫌王姓男子等3人送辦，檢方依毒品危害防制條例起訴。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關去年10月查獲一批自泰國以奶粉罐夾藏14.549公斤的第1級毒品海洛因，市值高達新台幣數千萬元。

陳綿宗指出，調查發現，販毒集團使用銀髮族常用的營養補充品掩飾，將海洛因充當奶粉自泰國運輸抵台，為鬆懈查緝人員戒心，王姓男主嫌從民國112年起多次進口真實奶粉，幸好即時查獲海洛因未流入市面。

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他說，王男夥同施姓、楊姓男子共同策畫毒品走私，專案小組鎖定出面領貨的楊男等人執行拘提，但遭施男開車惡意衝撞後逃逸，王男更強迫施男共同逃亡，期間王男更以其經營二手車轉賣行業優勢每天替換名車規避查緝。

陳綿宗表示，由於嫌犯行蹤難掌握，專案小組成員行經台中大甲鎮瀾宮時祈求媽祖保佑後前往附近超商買水，竟巧遇施男也在購物當場逮捕，再循線前往藏匿的汽車旅館將王男緝捕歸案。桃園地檢署調查後，近日依毒品危害防制條例起訴。（編輯：戴光育）1130310