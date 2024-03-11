竊賊入侵苗栗市公所偷走數萬元 再偷國小遭逮

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗市公所9日凌晨遭蕭姓竊賊入侵，有多名職員個人財物遭竊，損失約新台幣數萬元；蕭姓竊賊10日再進入某間國小校園行竊，觸發保全警報遭逮。

苗栗市公所主任秘書邱宏宬表示，9日凌晨2時許市公所保全系統發出警報，保全人員前往查看，發現可疑男子在市公所2樓廳舍出沒，對方驚覺後，從2樓窗戶跳至1樓停車場逃逸無蹤。

邱宏宬指出，竊賊在市公所主計室、人事室和主任秘書辦公室翻箱倒櫃，有多名職員個人財物遭竊，損失約新台幣數萬元，金額目前尚在清點確認中。

邱宏宬說，由於事發前一天，辦理苗栗市長補選登記，有2名參選人先後前往登記參選，共繳交24萬元保證金，所幸當天登記截止後，承辦人員立刻把保證金存入農會，才沒有被偷，所有參選人相關資料，也未有任何遺失。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長陳衍馥表示，9日當晚接獲報案，分局立即成立專案小組調閱監視器分析比對，鎖定22歲蕭男涉有重嫌。

蕭男10日下午又侵入苗栗市某間國小校園意圖行竊，觸發校園保全警報，經分局派遣轄區4名員警火速趕往，將蕭男當場逮捕，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130311