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台中聯結車壓毀小客車 逾800張集氣卡片盼母子脫險

2024/3/11 13:26（3/11 14:31 更新）
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43歲廖姓女子開車載19歲吳姓兒子去補習，駕駛小客車途中遭翻覆聯結車壓毀，母子傷重目前在加護病房觀察治療；吳男的高中同學、學長姐等聽聞消息相當難過，一起寫下祝福卡片，為吳男母子集氣加油。（校方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月11日
43歲廖姓女子開車載19歲吳姓兒子去補習，駕駛小客車途中遭翻覆聯結車壓毀，母子傷重目前在加護病房觀察治療；吳男的高中同學、學長姐等聽聞消息相當難過，一起寫下祝福卡片，為吳男母子集氣加油。（校方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）43歲廖姓女子開車載19歲吳姓兒子去補習，駕駛小客車途中卻遭翻覆聯結車壓毀，母子傷重目前在加護病房觀察治療；吳男就讀高中師生寫下800多張小卡片盼為母子集氣祈福。

台中廖女10日開車送吳姓兒子去補習，行進中小客車遭翻覆聯結車壓毀，母子經過搶救，目前仍在加護病房觀察治療。台中慈濟醫院今天表示，廖女目前昏迷指數3，生命徵象不穩定；吳男狀況穩定，目前仍在觀察中。

吳男目前就讀高中，校方一早在朝會時間，向全校同學解釋案情並進行輔導，輔導室上午也進入吳男班級進行班級輔導，安撫師生情緒。

校方表示，因吳男自國中部直升高中部，校內有許多同學、學長姐都熟識他，眾人聽聞惡耗相當難過，師生決定寫下祝福卡片並以錄音方式，為吳男母子集氣並傳遞祝福關懷，希望能早日康復。校方下午將卡片送到醫院。

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廖女10日上午開車送吳男去補習，行經東山路段時，59歲蘇男子駕駛滿載培養土的聯結車因失控翻覆，聯結車將小客車壓毀，廖女、吳男一度受困車內，消防人員以破壞器具將2人救出，廖女現場已無生命跡象，吳男傷重陷入昏迷；院方經數小時搶救，母子仍在加護病房觀察治療。

吳男親友表示，吳男透過繁星能錄取台中教育大學，但他評估當警察收入可以更穩定，高二時就開始準備警專考試，因此放棄繁星入學；吳男原本都騎機車去補習，昨天下雨才由母親開車送他前往，未料卻遇此劫。（編輯：陳仁華）1130311

#台中慈濟醫院
#台中教育大學
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