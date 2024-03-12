高中生涉拍攝摔貓影片惹議 花蓮動防所將調查

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮某高中生日前到玉里鎮參加射箭比賽，入住民宿期間涉拍攝摔貓影片惹議，花蓮縣動植物防疫所將請相關學生陳述意見並調查是否違反動保法，校方也啟動生命教育宣導及關懷。

根據網路平台匿名投訴影片，1名男學生雙手抓起貓咪看著鏡頭，停頓幾秒後，用力往後方拋飛貓咪，貓咪重摔落地後，起身跑走，影片中還有女生嬉鬧笑聲。影片曝光後，引起網友撻伐。

對此，花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，依據影片內容，有可能涉違反動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，會請相關學生陳述意見，並函文校方加強動物保護及生命教育課程。

校方今天指出，學生當時參加比賽，入住期間與民宿內的貓咪互動玩耍，當天是臨時起意，想拍攝抱起貓咪的照片，後續因用不當的放置動作，導致出現讓外界觀感不好的影片。

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校方表示，經詢問學生，有提到是模仿網路看到的影片，想測試貓咪的彈力夠不夠，沒想到出於好奇的動作，引起這麼大效應，已針對學生加強生命教育宣導，並研議後續行政處分，希望找到對學生、動物都妥適的處置辦法。

花蓮縣政府教育處學務管理科長徐蔚文今天接受媒體聯訪指出，校方已加強管教及輔導，相關學生已深刻了解這樣行爲是錯誤的，並深刻反省；對於相關學生提到模仿網路影片，教育處會強化學校針對媒體內容辨別宣導。（編輯：戴光育）1130312