缺什麼就偷什麼 新北男子竊取公廁門當床板

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（中央社記者王鴻國新北18日電）31歲張姓男子四處遊盪，近來在新北市新莊區某處落腳，生活上缺什麼就偷什麼，就連公廁的門都偷來當床板用，5天內犯下6起竊案，警方獲報循線將張男逮捕並依竊盜罪嫌送辦。

新北市警察局樹林分局今天以訊息說明，樹林區近日發生商家、宮廟物品失竊案，疑為同一名竊嫌所為，行竊物品從宮廟的香油筒、公廁的門、公園的鐵絲網到超商的罐頭、垃圾袋、攤販的單口瓦斯爐、電子鍋、抹布、飯匙等，無所不偷。

警方表示，三多派出所獲報後擴大調閱監視畫面偵查，經整合分析監視器畫面後，鎖定為近日出沒在轄區的 31歲張姓慣竊，向新北地方檢察署聲請拘票，將張男逮捕到案。

警方表示，張男經常於新莊區、樹林區等地四處遊蕩並行竊，近日在新莊區龍安路某處居住，並在5日至9日間，短短5天即涉嫌犯下6起竊盜案。

警方表示，張男偷現金、食物是為了花用果腹，偷瓦斯爐、電鍋是拿來煮東西，竊取公廁的門板及公園的鐵絲網，是為了打造自己棲身之所的床鋪。詢後，警方依竊盜罪嫌將張男移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130318