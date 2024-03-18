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台灣男足被爆前年賽事出場費與獎金尚未拿到 足協：今年優先償還
首頁 / 社會

冒用蕭萬長夫人名義吸金 蔡國安判賠8.6億

2024/3/18 20:12
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（中央社記者高華謙新北18日電）亞太聯合總商會台灣分會理事長蔡國安涉冒用前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等人名義設計不實投資案，吸金36億餘元。新北地院日前判決蔡國安應賠5人與1間公司共8.6億元，可上訴。

刑事部分，新北地方法院依違反銀行法、刑法詐欺取財罪與行使偽造私文書罪判處蔡國安有期徒刑14年，目前已上訴至二審。

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檢警調查，蔡國安經營會計師事務所、多媒體及投資顧問等多家公司，自民國103年起對外出示合照宣稱與前副總統蕭萬長、朱俶賢夫婦及前菲律賓總統杜特蒂交好，並謊稱台塑石化、中聯資源、燁聯鋼鐵與國光生技等公司委託籌措資金投資海外事業或募資。

檢警查出，蔡國安編造各種不實投資案招攬投資，包括冒充朱俶賢身分偽造稀土投資契約書，約定給付每半年總投資額12%至20%不等佣金；或佯稱居中處理菲律賓與中聯公司廢棄物清運糾紛，投資報酬率每期達30%至41.5%，且保證返還本金。總計吸金新台幣36億餘元，實際取得犯罪所得約33億元。（編輯：李錫璋）1130318

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