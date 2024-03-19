選前散播周勝考不實判決訊息 前里長判4月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北19日電）國民黨新北市議員周勝考涉遠雄集團大巨蛋等弊案，梁姓前里長於九合一選舉期間散播周勝考遭判刑等訊息。一、二審均依選罷法判刑梁男4月，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

周勝考於九合一選舉中以1萬5049票當選新北市第4屆板橋區議員，順利連任。

一審新北地方法院判決指出，新北市板橋區梁姓前里長，涉嫌於九合一選舉期間民國111年10月4日下午5時許，透過通訊軟體LINE發送市議員周勝考涉貪判刑13年半訊息給25人。案經周勝考報警，新北地檢署偵結起訴。

一審指出，周勝考涉遠雄大巨蛋等弊案，台北地方法院於111年10月28日做出一審判決，公司法部分判刑6月得易科罰金，另涉貪污等罪判刑10年。

一審認為，梁男傳播訊息時間早於周勝考涉貪污案一審宣判時間，且一審宣判刑度非梁男所指述的13年半，梁男未經查證即傳播不實訊息，事證明確。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一審審酌梁男犯行損及周勝考名譽，危害選舉公正性、正確性，所為實非可取，考量梁男未與周勝考和解或致歉，並無悔悟之意，依公職人員選舉罷免法散布謠言傳播不實罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，褫奪公權1年。

梁男不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，一審判決無違誤，駁回上訴。梁男再上訴三審，最高法院認為，原審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130319