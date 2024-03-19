Kolas涉不倫戀元配提告求償 一審判賠75萬

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）前總統府發言人Kolas Yotaka涉競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨護傳出不倫戀；李妻提告侵害配偶權，求償新台幣100萬。花蓮地院一審宣判，判Kolas應給付75萬元。

花蓮地院判決指出，李姓隨護民國111年9月19日至11月27日擔任Kolas Yotaka隨護安全警衛時，在知情李有配偶，在10月下旬，仍與李男在Line通訊軟體有超乎工作關係的曖昧對話，同年11月27日競選活動結束，幾近每日每夜密集通訊。

李妻主張，Kolas Yotaka不法侵害配偶權，導致她承受精神上痛苦，求償100萬元及法定延遲利息。Kolas Yotaka抗辯，多次委婉拒絕李姓隨護追求，Line對話不代表已接受追求、否認與李姓隨護有親密交往行為、不當肢體接觸等侵權行為。

花蓮地院法官認為，從Kolas Yotaka及隨護2人對話內容，不僅表示愛意，並有親密肢體接觸、開始在花蓮看屋、計畫懷孕同居等，互動超乎工作關係或一般朋友，非一般婚姻配偶所能容忍，不法侵害李妻的配偶身分法益，情節重大。

花蓮地院審酌李妻及Kolas Yotaka經濟能力、社會地位及Kolas Yotaka與李姓隨護親密交往期間，對李妻婚姻家庭生活的破壞程度，認定李妻求償100萬精神撫慰金100萬元過高，核減為75萬元，全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1130319