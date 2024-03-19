涉不倫遭判賠75萬元 Kolas：已上訴不會輸

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（中央社記者溫貴香台北19日電）前總統府發言人Kolas Yotaka涉不倫戀，元配提告求償，花蓮地院今天一審宣判Kolas應給付新台幣75萬元，Kolas Yotaka對判決結果表示相當震驚，並認為這是在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決，她已提出上訴，強調自己不會輸。

前總統府發言人Kolas Yotaka涉競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨扈傳出不倫戀，李妻提告侵害配偶權，求償新台幣100萬元，花蓮地院一審宣判，判Kolas應給付75萬元。

Kolas Yotaka晚間在臉書發文表示，2023年6月28日鏡週刊大篇幅報導，誣指她在2022年競選花蓮縣縣長期間與李姓隨扈「不倫」，全篇報導的基礎只來自一場官司，由立委傅崐萁及其御用律師協助李妻提告，但花蓮地方法院的判決結果令她及律師相當震驚，在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決。

Kolas指出，知道自己面對的不是只有一個人，背後是一群人，當然要上訴，「我不會輸」。

Kolas Yotaka透露，審判過程中，原告所提出的唯一的證據是與李姓隨扈的LINE文字對話，其中從未談到計劃同居、共同購屋等事實，地院的判決認定欠缺證據，與事實不合。另法院所稱在結束隨扈關係後，仍然有大量對話往來，卻忽略是對方因長達5年服用抗焦慮藥物後，多次要求與她對話，她多次拒絕。

Kolas提到，在法庭上，她一一說明並提出證據，立場從未改變，鏡週刊報導不實，她從未與隨扈不倫、從未計劃同居、從未有親密接觸，但她的說法從未被以相同篇幅並陳。

Kolas Yotaka說明，花蓮地院一審過程中，李妻訴狀以鏡週刊為本，但鏡週刊對她提出的重大指控，卻一次都沒有向她及李姓隨扈查證剪接過的Line對話內容，「一次」都沒有。反之，她向鏡週刊要求查證多次遭記者拒絕。鏡週刊非但未經她許可錄音，還剪接、拼湊、編造、P圖，記者逕自捏造鹹濕的對話情節誤導讀者，慫恿觀眾點閱、分享、叫罵，形成輿論心證。

Kolas強調，政治場，是血腥的戰場，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束。她已經提出上訴，在花蓮高分院見。（編輯：張若瑤）1130319