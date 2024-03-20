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北市松山區銀樓搶案 警迅速3小時內逮捕犯嫌

2024/3/20 22:24（3/20 22:51 更新）
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台北市松山區某銀樓20日遭歹徒行搶未遂，業者父子頑強抵抗導致身上多處受傷，警消獲報到場協助送醫及蒐證，並在案發3小時內火速逮捕李姓犯嫌（右）。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月20日
台北市松山區某銀樓20日遭歹徒行搶未遂，業者父子頑強抵抗導致身上多處受傷，警消獲報到場協助送醫及蒐證，並在案發3小時內火速逮捕李姓犯嫌（右）。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月20日
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市松山區1間銀樓今晚遭歹徒行搶未遂，業者父子頑強抵抗並和歹徒扭打，歹徒持槍攻擊造成2人多處撕裂傷，警消獲報緊急協助送醫和蒐證，並迅速於案發3小時內逮捕65歲李男。

北市警消今晚7時許獲報，指松山區延吉街1間銀樓遭歹徒疑持槍欲行搶，業者父子2人因頑強抵抗而受傷，立即派員到場處理和協助送醫治療。

經調查了解，歹徒於案發時單獨進入銀樓店面內意圖行搶不成逃逸，業者父子緊追其後，直到八德路三段106巷1間超市店外和歹徒扭打，期間父子兩人疑遭歹徒持槍攻擊，造成2人身上多處撕裂傷、意識清楚，隨後由警消協助送醫治療。

歹徒擺脫業者扭打後便徒步持續往光復南路46巷方向逃逸，警方隨後在扭打現場查扣到7顆子彈和1個彈匣。

經調閱監視器畫面循線追查，警方迅速掌握歹徒身分，並於晚間9時許於光復南路17巷內查獲犯嫌李男到案，並起獲犯案用疑似改造槍枝一把，目前犯嫌已帶回派出所偵辦，將釐清犯案動機和相關案情，詢後將依涉強盜未遂罪送辦。（編輯：謝雅竹）1130320

#台北市
#搶案
#銀樓
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