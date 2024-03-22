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首頁 / 社會

男網路自售減肥咖啡包 警查出含毒品西布曲明送辦

2024/3/22 14:21
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）財政部關務署高雄關獲報馬來西亞包裹內容物含有第4級毒品西布曲明咖啡包，檢警查出張姓男子誆毒咖啡包能助瘦身跟健身，已在網路兜售上百包，訊後依毒品罪送辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，3月間接獲財政部關務署高雄關通報，有來自馬來西亞寄入國際包裹，內容物含有第4級毒品西布曲明咖啡沖泡包，成立專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經偵蒐掌握收件人真實身分為張男。

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檢警調查，張男在社群軟體宣稱此咖啡沖泡包具瘦身功效，能增加新陳代謝提升飽足感兜售，初估已賣出上百包。後續由刑事局與高雄市政府警察局刑事警察大隊、鼓山分局於13日在苓雅區查緝張男歸案，並查扣含西布曲明咖啡包239包，毛重約3710克等證物。

警方指出，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除抑制食慾外，還有引發心悸、心律不整、心跳停止、失明或猝死等副作用，台灣已於民國110年9月列管為第4級毒品。全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移請高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130322

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