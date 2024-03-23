2陸籍男子搭機偷竊財物 落地遭拘提送辦

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（中央社記者魯鋼駿桃園23日電）中國大陸籍男子韓偉、肖磊磊2人上月搭乘香港飛往桃園班機時，分別竊取他人財物，航警局人員於班機落地時，拘提2人移送法辦。桃園檢方日前偵結，將2人依竊盜罪嫌起訴。

桃園地檢署起訴書指出，因航空機上旅客不便移動注意行李，且行李空間不夠，常需多人行李交錯混放，同為26歲的中國大陸籍男子韓偉、肖磊磊認為有機可乘，心生歹念，上月搭乘香港至桃園機場航班，分別在商務艙、經濟艙內竊盜。

檢警調查，韓偉當天乘坐商務艙，趁人不注意拿取座位上行李櫃內何姓乘客背包，偷走包內1張信用卡；時隔不久，韓偉再以同樣手法拿取熊姓乘客背包，準備竊取財物，但該背包外觀並非昂貴高級背包，認為裡面沒有可觀財物，故放棄犯行而未遂。

檢警指出，搭乘經濟艙的肖磊磊以同樣手法，趁人不注意，拿取座位上方行李櫃內吳姓乘客後背包，竊得包內新台幣1萬1500元與人民幣500元現金。2人犯罪得手後，還用手機通訊軟體聯繫，互相回報行竊情形。

然而2人竊盜行徑早已被檢警盯上。檢方表示，當日即由航警局人員在機上搜證，在班機落地後立即持拘票將2人逮捕，並當場查扣不法所得，2人均坦承不諱。檢方訊後依被害人指證、員警機上密錄器影像、贓物及通訊軟體對話紀錄佐證，將2人依法起訴，目前羈押中。

檢方指出，韓偉與肖磊磊均涉犯刑法在供公眾運輸之航空機內竊盜罪嫌，2人有犯行分擔、犯意聯絡，屬共同正犯，依法均得處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金。

此外，何姓被害人對韓偉提告，指除竊取信用卡外，還偷走美金與港幣，但何姓被害人無法確定現金金額，查韓偉身上扣得之美金與港幣均無法驗出何姓被害人指紋，此部分予以不起訴處分。（編輯：方沛清）1130323