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女會計涉變造支票交父兌現 面額100改230萬父女法辦

2024/3/24 10:25
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市1名女會計疑因積欠父親債務，竟異想天開利用職務之便申請公司支票後，再將面額新台幣100元變造為230萬元後交給父親兌現，銀行察覺報警追查，父女兩人都被送辦。

台南市警察局第一分局今天發布新聞稿指出，東門派出所20日接獲轄區1家銀行經理報案，指稱1名男子持此行已遭變造面額支票到其他金融機構兌現，意圖詐領新台幣230萬元，隨即展開追查。

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警方指出，追查發現30歲蔡姓女子利用在某公司擔任會計職務之便，於18日下午前往受害銀行臨櫃申請2張支票，面額分別為100元、125元，返家後涉嫌將面額為100元支票變造為230萬元，再把支票轉交給父親57歲蔡姓男子，蔡男隨即前往另一家金融機構兌現支票。

警方指出，台灣票據交換所收到支票資料進行比對，察覺金額與原來申請不同，通知受害銀行追查後報警，警方於21日下午通知涉案蔡姓父女及蔡女任職公司負責人到案說明，訊後將蔡姓父女依偽造有價證券、詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130324

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