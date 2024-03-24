更多編輯台推薦新聞：
野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
衛福部教育部聯手稽查兒盟 列社工訓練不足等7缺失
首頁 / 社會

天道盟「韋小寶」台北辦滿月宴 60警加強盤查蒐證

2024/3/24 20:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北24日電）天道盟太陽會蕭姓台北分會長今晚在台北市中山區1間餐廳舉辦滿月宴，包括盟主「鐵霸」和多個幫派重要人士都與會，席開70桌，轄區警方部署約60名警力盤查蒐證和維安。

外號「韋小寶」的蕭姓台北分會長為天道盟近年來的中生代要角，近日因喜獲麟兒，今晚6時在中山區舉辦滿月宴，預計席開百桌且廣邀海內外幫派分子參與，警方不敢大意並規劃相關維安計畫。

台北市警察局中山分局分局長陳金城今晚接受媒體聯訪時表示，針對今晚幫派組織聚會活動，警方已針對餐廳周邊劃設管制區，對前來與會的幫派分子都逐一盤查。

同時，也依組織犯罪防制條例相關規定，若有以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織或成員，將依法執行集會解散動作。

陳金城說，目前場內外都有遵守相關規定，警力將部署至餐會結束為止，以維持現場秩序，今晚有申請市警局刑事警察大隊特勤中隊警力協助執法，現場共部署約60名警力，並蒐集相關情資。

據了解，經轄區警方期前約制，今晚滿月宴原本預計席開100桌，已縮減至70桌，天道盟主「鐵霸」也有出席這場活動。（編輯：李錫璋）1130324

#中山分局
#天道盟
#天道盟太陽會
#台北市
#陳金城
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206