天道盟「韋小寶」台北辦滿月宴 60警加強盤查蒐證

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）天道盟太陽會蕭姓台北分會長今晚在台北市中山區1間餐廳舉辦滿月宴，包括盟主「鐵霸」和多個幫派重要人士都與會，席開70桌，轄區警方部署約60名警力盤查蒐證和維安。

外號「韋小寶」的蕭姓台北分會長為天道盟近年來的中生代要角，近日因喜獲麟兒，今晚6時在中山區舉辦滿月宴，預計席開百桌且廣邀海內外幫派分子參與，警方不敢大意並規劃相關維安計畫。

台北市警察局中山分局分局長陳金城今晚接受媒體聯訪時表示，針對今晚幫派組織聚會活動，警方已針對餐廳周邊劃設管制區，對前來與會的幫派分子都逐一盤查。

同時，也依組織犯罪防制條例相關規定，若有以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織或成員，將依法執行集會解散動作。

陳金城說，目前場內外都有遵守相關規定，警力將部署至餐會結束為止，以維持現場秩序，今晚有申請市警局刑事警察大隊特勤中隊警力協助執法，現場共部署約60名警力，並蒐集相關情資。

據了解，經轄區警方期前約制，今晚滿月宴原本預計席開100桌，已縮減至70桌，天道盟主「鐵霸」也有出席這場活動。（編輯：李錫璋）1130324