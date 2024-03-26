更多編輯台推薦新聞：
鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

遺留1200顆彈殼在YouBike 中和分局：員警記過處分

2024/3/26 00:50（3/26 01:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有民眾日前在林口分局附近的YouBike置物籃上，赫然發現一整箱多達1200顆的空彈殼，當天打靶的中和分局坦承疏失並予承辦員警記過處分。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年3月25日
有民眾日前在林口分局附近的YouBike置物籃上，赫然發現一整箱多達1200顆的空彈殼，當天打靶的中和分局坦承疏失並予承辦員警記過處分。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 113年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北25日電）有民眾日前在YouBike的置物籃上，赫然發現一整箱的空彈殼，趕緊報警處理，警方清查彈殼多達1200顆，當天打靶的中和分局也坦承疏失，將予負責運送的員警記過處分。

新北市政府警察局中和分局以訊息說明，分局於3月20日在林口分局靶場實施射擊常年訓練，於當天下午4時許結束後，負責常訓測驗教官、助教及協助運送的員警，立即清點射擊裝備及空彈殼無誤。

中和分局表示，就在推運裝備過程中，遺落1箱共1200發彈殼。有石姓民眾當晚8時在林口分局旁的YouBike置物籃中發現並報警處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中和分局指出，這是員警運送空彈殼過程中嚴重疏失，而且在返回分局後也未能確實清點數量，因此，分局經檢討後將依後勤業務要則、警察人員獎懲標準，將予當日負責運送的員警記過處分。

中和分局強調，未來將再持續加強員警教育訓練，並要求打靶後確實清點射擊裝備及子彈數量，以及在搬運上車及返回分局後再次清點，以確保使用裝備紀律，避免此類事件再次發生。（編輯：陳彥鈞）1130326

#YouBike
#林口分局
#新北市政府警察局中和分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18