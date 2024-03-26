遺留1200顆彈殼在YouBike 中和分局：員警記過處分

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（中央社記者王鴻國新北25日電）有民眾日前在YouBike的置物籃上，赫然發現一整箱的空彈殼，趕緊報警處理，警方清查彈殼多達1200顆，當天打靶的中和分局也坦承疏失，將予負責運送的員警記過處分。

新北市政府警察局中和分局以訊息說明，分局於3月20日在林口分局靶場實施射擊常年訓練，於當天下午4時許結束後，負責常訓測驗教官、助教及協助運送的員警，立即清點射擊裝備及空彈殼無誤。

中和分局表示，就在推運裝備過程中，遺落1箱共1200發彈殼。有石姓民眾當晚8時在林口分局旁的YouBike置物籃中發現並報警處理。

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中和分局指出，這是員警運送空彈殼過程中嚴重疏失，而且在返回分局後也未能確實清點數量，因此，分局經檢討後將依後勤業務要則、警察人員獎懲標準，將予當日負責運送的員警記過處分。

中和分局強調，未來將再持續加強員警教育訓練，並要求打靶後確實清點射擊裝備及子彈數量，以及在搬運上車及返回分局後再次清點，以確保使用裝備紀律，避免此類事件再次發生。（編輯：陳彥鈞）1130326