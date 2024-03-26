高雄鋁工廠爆炸2移工身亡 泰國政府將補償家屬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）高雄一家鋁工廠爆炸導致2名泰國移工死亡，泰國政府表示會提供死者家屬補償金和喪葬費用，另外還有1名泰國移工在爆炸中受傷，泰國政府也表達若他有意返泰，將會提供協助。

高雄市湖內一家鋁工廠23日發生爆炸工安意外，造成2死6傷，市府勞工局勒令現場停工，並處最高新台幣30萬元罰鍰，檢警正在釐清事故原因及責任。

其中2名死者和1名傷者是來自泰國的移工，泰國公視（Thai PBS）25日報導，總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）表示，總理賽塔（Srettha Thavisin）已經指示相關單位補償2名死者的家屬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柴伊表示，2名死者的家屬將分別獲得4萬泰銖（約新台幣3萬5200元）的補償，以及不超過4萬泰銖的喪葬費用，而傷者將獲得3萬泰銖補償，如果傷者想返泰，泰國政府也會補助交通費用。

泰國公共衛生部長春楠（Cholnan Srikaew）說，如果傷者希望返泰國，公衛部會和外交部協調相關事宜，他也指示公衛部在猜也奔府（Chaiyaphum）和瑪哈沙拉堪府（Maha Sarakham）的官員提供死者家屬最大協助。（編輯：張芷瑄）1130326