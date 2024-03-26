北投某溫泉湯屋遭偷拍影片頻流出 警組專案小組偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市北投區某湯屋遭偷拍，近日不斷有數支影片遭流出，已知有4男6女受害。北市警方已成立專案小組追查及釐清犯案動機，並通報衛福部性影像處理中心協助下架相關影片。

北投區某湯屋自本月中旬起遭網傳消費者泡湯影片，經查影片約為1年前所攝。不料，近日又流出新的偷拍影片，引發關注。

轄區警方今天表示，目前尚未接獲報案，但已成立專案小組進行調查，並報請士林地檢署指揮偵辦，同時通報衛福部性影像處理中心協助下架相關影片。

據了解，目前已知遭偷拍被害人約有4男6女，未有被恐嚇威脅等情事。另外，湯屋業者指稱，並無與人結怨情形。

警方指出，已初步排除是業者遭報復所為，目前正積極擴大蒐證，以釐清相關犯案動機。

湯屋業者昨天在臉書（Facebook）發文表示，近期偷拍事件風波造成許多消費者疑慮，即使事件已是1年多前發生，仍遭到有心人士散播及上傳。

業者指出，鄭重地向意外遭偷拍及長期支持的顧客致上最深歉意，並承諾會積極追蹤此案結果，希望盡快讓事件水落石出，同時會負起環境安全責任，加強相關安全防護。

警方表示，民眾切勿張貼、轉傳此案相關影像，以免觸犯刑法加重妨害秘密罪、散布猥褻物品罪、妨害性隱私罪。（編輯：戴光育）1130326