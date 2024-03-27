台灣男子張恩偉企圖出口軍品至伊朗 逃亡逾20年被美判刑

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國馬里蘭州聯邦地區法院今天宣判，來自台灣的張姓男子2003年因企圖出口列入管制的軍品和武器到伊朗，違反美國法律，需入美國聯邦監獄服刑2年、之後再接受6個月的居家監禁。

美國馬里蘭州聯邦檢察官辦公室指出，張恩偉 （En-Wei Eric Chang，譯音）2003年3月曾在台灣與美國官員見面，美方告訴他，他應向美國自首，但他拒絕。此後張一直在逃，去年4月他在義大利費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）遭到逮捕，遣送回美。

新聞稿指出，張恩偉來自台灣，也是美國公民，48歲。

美國檢察官巴隆（Erek L. Barron）透過新聞稿說：「這個案例顯示，聯邦檢察官不會輕易忘記。即使你選擇逃跑而不面對，最終還是會被抓到、接受審判。」

新聞稿指出，根據張恩偉的認罪協議和其他法院文件，他在2002年1月至2003年3月間，與朱姓男子（David Chu）共謀欲將美國禁止出口到伊朗的軍品運送到伊朗，包括高解析度衛星影像、軍用背腔式螺旋天線、地面雷達等。

根據新聞稿，朱找上張，要張協助一名伊朗商人準備這些軍品，過程中張聯繫上一名臥底探員。兩人聯繫好幾個月，張一再催促對方加快速度，在2002年7月告訴探員，伊朗商人答應，如果順利，每年會給朱1000萬美元（約新台幣3.19億元）。

新聞稿指出，後續在2002年3月至2003年1月間，張向臥底探員提出採購更多軍品與武器的要求，包括使用於直升機、飛機的反潛艦和監視雷達系統、供飛行員使用的軍用夜視鏡、直升機與直升機引擎、手持雷射測距儀器等。

這位臥底探員買到背腔式螺旋天線等軍品後，張、朱同意在關島交貨，2003年1月，朱前往關島，在當地被逮補，探員3月以郵件告訴張他的身分，鼓勵張自首。

朱被捕後也認罪，他已經在2004年遭判刑2年。（編輯：陳慧萍）1130327