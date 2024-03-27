更多編輯台推薦新聞：
台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
生活

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登搖擺州民調出現起色 拉近與川普差距
首頁 / 社會

台灣男子張恩偉企圖出口軍品至伊朗 逃亡逾20年被美判刑

2024/3/27 10:38（3/27 10:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子張恩偉企圖出口軍品至伊朗，26日遭美判刑。（圖取自美國移民及海關執法局網頁ice.gov）
台灣男子張恩偉企圖出口軍品至伊朗，26日遭美判刑。（圖取自美國移民及海關執法局網頁ice.gov）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國馬里蘭州聯邦地區法院今天宣判，來自台灣的張姓男子2003年因企圖出口列入管制的軍品和武器到伊朗，違反美國法律，需入美國聯邦監獄服刑2年、之後再接受6個月的居家監禁。

美國馬里蘭州聯邦檢察官辦公室指出，張恩偉 （En-Wei Eric Chang，譯音）2003年3月曾在台灣與美國官員見面，美方告訴他，他應向美國自首，但他拒絕。此後張一直在逃，去年4月他在義大利費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）遭到逮捕，遣送回美。

新聞稿指出，張恩偉來自台灣，也是美國公民，48歲。

美國檢察官巴隆（Erek L. Barron）透過新聞稿說：「這個案例顯示，聯邦檢察官不會輕易忘記。即使你選擇逃跑而不面對，最終還是會被抓到、接受審判。」

新聞稿指出，根據張恩偉的認罪協議和其他法院文件，他在2002年1月至2003年3月間，與朱姓男子（David Chu）共謀欲將美國禁止出口到伊朗的軍品運送到伊朗，包括高解析度衛星影像、軍用背腔式螺旋天線、地面雷達等。

根據新聞稿，朱找上張，要張協助一名伊朗商人準備這些軍品，過程中張聯繫上一名臥底探員。兩人聯繫好幾個月，張一再催促對方加快速度，在2002年7月告訴探員，伊朗商人答應，如果順利，每年會給朱1000萬美元（約新台幣3.19億元）。

新聞稿指出，後續在2002年3月至2003年1月間，張向臥底探員提出採購更多軍品與武器的要求，包括使用於直升機、飛機的反潛艦和監視雷達系統、供飛行員使用的軍用夜視鏡、直升機與直升機引擎、手持雷射測距儀器等。

這位臥底探員買到背腔式螺旋天線等軍品後，張、朱同意在關島交貨，2003年1月，朱前往關島，在當地被逮補，探員3月以郵件告訴張他的身分，鼓勵張自首。

朱被捕後也認罪，他已經在2004年遭判刑2年。（編輯：陳慧萍）1130327

#台灣
#伊朗
#美國
延伸閱讀
27歲台男攜冰毒闖關雪梨機場被捕 最重恐遭終身監禁台男大生僧侶服下藏6公斤毒品 遭日本海關逮捕4台灣通緝犯赴大馬準備詐騙 還沒開工就被逮台男在美轉機行李傳鳥叫聲 走私鸚鵡蛋恐吃20年牢飯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27