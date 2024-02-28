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台男大生僧侶服下藏6公斤毒品 遭日本海關逮捕

2024/2/28 10:06（2/28 10:22 更新）
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台灣21歲劉姓男大學生25日入境日本時因攜帶毒品遭逮捕。（圖取自NHK新聞網頁www3.nhk.or.jp/news/）
台灣21歲劉姓男大學生25日入境日本時因攜帶毒品遭逮捕。（圖取自NHK新聞網頁www3.nhk.or.jp/news/）
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（中央社記者楊明珠東京28日專電）台灣21歲劉姓男大學生1月底打扮成僧侶模樣，身藏市價約新台幣7900萬元的6公斤毒品，企圖在東京成田機場關闖時遭查獲。日本檢方已將他以涉嫌違反興奮劑（毒品）取締法起訴。

日本放送協會（NHK）等多家日媒報導，成田海關表示，台灣籍21歲劉姓男大學生1月25日從柬埔寨攜帶約6公斤毒品入境日本成田機場被查獲，遭日本警方逮捕。這批毒品市價約3億7000萬日圓（約新台幣7900萬元）。

劉嫌將毒品分成40袋，以保鮮膜纏在腹部及腿部，在成田機場通關接受檢查時被發現。對於警方的調查，劉嫌坦承不諱。成田海關向檢方告發後，檢方仔細針對其中的300公克毒品進行查驗，已予以起訴。

劉嫌抵達成田機場時打扮成僧侶模樣。他在被查獲前10天也曾以僧侶裝扮入境。在短期內兩度入境日本，引起成田海關的懷疑。

對於警察的調查，劉嫌表示，曾一度以僧侶裝扮入境未被懷疑，因此認為以僧侶裝扮入境日本的風險低。（編輯：韋樞）1130228

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