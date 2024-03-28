涉安排樂天女孩私接商演 前經紀人陳元凱遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）中職樂天桃猿隊球團啦啦隊前經紀人陳元凱涉安排樂天女孩私接商演活動，從中賺取不法利益新台幣1190萬多元，桃檢今天將陳男等人依背信、商業會計法起訴，並聲請沒收不法所得。

桃園地方檢察署上午發布新聞稿表示，桃檢及法務部廉政署分別受理台灣樂天棒球隊股份有限公司告發陳元凱涉安排私接活動案。

全案由檢察官塗又臻指揮法務部廉政署偵辦，除到陳男住處、辦公室等處所搜索，並通知陳男到案說明，經檢察官訊問後，認定涉犯背信罪嫌重大且有串證之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押獲准。

桃檢說明，經傳訊相關被告、證人，分析被告手機紀錄及調取相關金流後，發現陳元凱藉由擔任樂天桃猿職業棒球隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩經紀人的機會，涉嫌私自以他所經營公司與廠商接洽安排活動收費。

另外，陳元凱為避免遭樂天公司發覺，更由黃姓、郭姓男子分別開立低報費用的不實發票給樂天公司，從中賺取不法利益新台幣1190萬8447元。

桃檢另發現，樂天桃猿隊前領隊浦韋青因民國111年6月25、26日棒球隊門票銷售量，與某公司的郭姓業務部副理謀議，由浦韋青指示擔任樂天公司票務部售票人員的配偶趙姓女子製作購買30萬元門票的不實銷售紀錄，營造門票銷售假象。

桃檢表示，郭男為求自公司挪用30萬元核銷票款，由趙女開立不實請款單提供郭男，導致公司誤信支出30萬元給樂天公司。

全案經檢察官調查今天偵結，認被告陳元凱、浦韋青、趙女、郭男分別涉犯刑法背信等罪嫌，被告黃姓、張姓人員分別涉犯商業會計法登載不實會計憑證等罪嫌提起公訴，並聲請沒收不法所得1231萬多元，以維護被害人權益。（編輯：戴光育）1130328