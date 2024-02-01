疑涉樂天女孩私接活動 前經紀人陳元凱收押禁見

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（中央社記者葉臻桃園1日電）中職樂天桃猿隊球隊啦啦隊前經紀人陳元凱，涉嫌替樂天女孩私接活動，金額近新台幣2600萬元。桃園地方法院今天裁定陳元凱羈押並禁止接見通信。

桃園地檢署與廉政署去年接獲樂天桃猿球團告發，桃猿隊前領隊浦韋青和陳元凱涉嫌私下安排球隊啦啦隊樂天女孩進行商業活動，並從中獲利；檢方1月30日發動搜索，將浦韋青、陳元凱帶回廉政署訊問，並約談4名樂天女孩、業者等人到案說明。

桃園地檢署複訊後，昨天下午依涉犯背信罪，諭知浦韋青以新台幣50萬元交保，並向桃園地方法院聲請羈押陳元凱。

桃園地方法院今天凌晨向媒體表示，陳元凱經訊問後坦承有背信、業務侵占的行為，依相關證據，足認犯罪嫌疑重大。

法院指出，本案尚在偵查，且依證據資料顯示，未經告訴人經手的金額已近2600萬元，目前告訴人尚在陸續整理、確認受陳元凱和他經營的公司名義所侵占的金額，以及涉嫌背信行為的商演活動。

法院指出，考量各贊助廠商尚未全部到案說明及確認繳付商演活動金額，且陳元凱公司內部其他人員實際涉案程度也尚未全部釐清，顯有勾串其他共犯、證人之虞。

法院也說，依據陳元凱與浦韋青的對話紀錄內容，恐有湮滅證據之虞，因此有羈押必要；陳元凱應自今天起執行羈押並禁止接見通信，如不服裁定，可在收受裁定後10日內提起抗告。（編輯：陳正健）1130201