涉助詐團投放假投資網路廣告 外商業務等5人送辦

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（中央社記者劉建邦台北29日電）石姓男子擔任外商廣告在台分公司業務員，涉協助詐騙集團在網路放置假財經專家的投資詐騙廣告，包含各新聞網，再以虛擬貨幣收佣金，刑事局循線逮捕石男等5人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，為溯源網路假投資廣告來源，刑事局長周幼偉要求成立打擊詐欺情資研析小組，清查可疑廣告代理商，分析發現近期有被害人遭騙款項，經人頭公司帳戶流向詐騙集團及國內特定廣告代理商，做為假投資詐騙廣告費。

刑事局獲報調查，發現石姓男子（35歲）涉重嫌，有多年業務經驗的石男民國109年間轉至知名外商廣告的台灣分公司擔任業務，涉嫌從111年4月間與詐騙集團合作。

警方表示，石姓男子任職公司專責為網路搜尋引擎等業務，客戶包含各大新聞網。石男涉與詐騙集團合作後，開設人頭公司申請虛擬貨幣帳戶，領取詐騙集團提供廣告費，每次佣金為1成，金額從新台幣10萬元至50萬元，每月匯款次數頗多。

刑事局查出，石姓男子涉協助詐騙集團在網路放置假投資廣告，內容會誇大投資賺錢話術，或假冒知名財經專家名人代言，若被害人誤信，會被歹徒要求加入LINE私下聯繫進行詐騙。

警方表示，石姓男子收取詐騙集團款項後，通知公司在各新聞網等頁面投放假投資詐騙廣告，藉此吸引被害人，歹徒取得詐騙款項後，再交由30多歲王姓男子等2人的虛擬貨幣公司，以虛擬貨幣當廣告費，轉至石男成立人頭公司帳戶。

警方指出，石姓男子與詐騙集團合作後，任職公司曾在隔年4月發現資金來源有異未阻止，初步統計被害民眾達93人，其中有66歲女家管曾財損4000萬元。

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刑事局掌握線索後，赴石姓男子等人住處、公司搜索，查獲石男等人名下帳戶資金、大批名車及虛擬貨幣等物，初步清查獲利約1億多元。警詢後，依加重詐欺罪嫌把石男等5人、包含廣告公司在台負責人，移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，會持續執行蒐證要求網路假投資廣告下架，呼籲廣告代理商、網路平台業者要有企業責任，協助審核客戶投放金融廣告內容，民眾遇詐騙可撥165專線。（編輯：戴光育）1130329