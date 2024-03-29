嘉市議員林煒軒遇襲案 有共犯待查2嫌延押2月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）民進黨嘉義市議員林煒軒今年1月間疑遭吳男、楊男蓄意毆打案，檢方聲請延押2人，嘉義地方法院考量仍有共犯待查，且2人曾犯下相同手法的案件，裁定延押2月並禁見。

林煒軒於今年1月28日上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方39歲吳姓男子及23歲楊姓男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

案發時，警方趕到現場將涉嫌打人的吳男和楊男帶回派出所，警訊後，當天晚上將2人移送法辦，檢方深夜複訊，以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准；日前因羈押將屆2個月，檢方向嘉義地方法院聲請延押2個月。

嘉義地方法院今天表示，吳男、楊男供述前後不一，與其他證人也明顯不符，且有其他共犯待查，仍有事實足認有勾串共犯、證人之虞。另外，2人曾犯下相同手法的案件，均有反覆實施同一恐嚇犯罪之虞，因此，有持續羈押必要性，裁定2人延長羈押2個月，並禁止接見通信。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警表示，林煒軒與助理被毆案，因牽扯選舉糾紛，刑事局南下支援嘉義市警察局第一分局組專案小組偵辦，警方日前再逮捕郭男、江男2名嫌疑人，檢方聲押，嘉義地院裁定江男羈押、郭男罪證不足駁回。

嘉義地方法院指出，郭男罪證不足駁回部分，後經檢方提抗告，經台南高分院撤銷發回，於今天進行訊問程序，受理法官認為郭男有羈押原因及必要性，裁定羈押並禁止接見通信。（編輯：郭諭儒）1130329