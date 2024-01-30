嘉市議員遇襲案 嘉檢：檢察官無更換只是先代班

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）民進黨嘉義市議員林煒軒28日疑遭蓄意持甩棍毆打，動手的吳男、楊男遭押，嘉義地檢署傳出更換承辦檢察官情事；嘉檢今天澄清，原就指派檢察官張建強偵辦，並無更換情事。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星說明，有關涉嫌襲擊林煒軒的吳男、楊男2人所涉傷害等案件，嘉義市警察局於28日報請嘉義地檢署指揮偵辦時，即指派暑股檢察官張建強指揮偵辦，並由黃股檢察官郭志明協同辦理，並無今天部分媒體報導更換檢察官情形。

江金星指出，嘉義地檢署於29日發出的「嘉檢偵辦嘉市議員遭毆案 聲請羈押禁見獲准」新聞稿，即載明嘉義地檢署指派郭志明、張建強檢察官組成專案小組指揮偵辦。

嘉義地方法院表示，吳姓和楊姓男子均坦承傷害犯行，但否認恐嚇、強制犯行；但2人曾有類似犯罪紀錄，有反覆實施之虞，且尚待追查其他共犯到案釐清案情，也有勾串證人、共犯之虞，昨天裁定2人羈押禁見。

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嘉義地檢署傳出將案件換由人還在美國的檢察官張建強承辦。嘉義地檢署解釋，因張建強前往美國，2月2日才會返國，案發當天的檢察官郭志明是代班，因此，案件還是屬於張建強，這是行之有年的程序。

林煒軒28日上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路三段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。（編輯：謝雅竹）1130130