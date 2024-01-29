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首頁 / 社會

嘉市議員林煒軒遇襲質疑偏袒凶嫌 警方聲明駁斥

2024/1/29 18:11（1/29 18:43 更新）
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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）嘉義市議員林煒軒昨天座車被撞，遭2名男子襲擊，嘉義市議會今天通過組成專案小組，有議員並質疑警方偵辦過程偏袒凶嫌；市警局下午發聲明強調暴力零容忍，依法究辦到底。

林煒軒昨天上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路三段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

案發時，警方趕到現場將涉嫌打人的吳姓和楊姓男子帶回派出所，並依法移送法辦，檢方昨天深夜向法院聲請羈押獲准。

對於警方偵辦過程中，遭質疑有人代表議員關心此案、送檳榔至派出所給凶嫌、凶嫌手機關鍵訊息已遭刪除等事，嘉義市警察局今天下午發聲明稿。

嘉義市警局副局長余鴻恩說，事發後，警局專案小組立即針對相關涉案車輛、工具詳細採證，並對犯嫌手機進行數位鑑識，以保全證據。

嘉義市警察局指出，在派出所釐清案情期間，有1名男子聲稱受某議員委託送檳榔給犯嫌一事，經漏夜查證該男子身分，發現是假冒議員名義送檳榔，同時段也沒有任何議員打電話到派出所關切。

市警局局長沈炳信強調，對於任何暴力不法行為，依法究辦到底，絕不寬貸，守護市民安全。（編輯：唐聲揚）1130129

#嘉義市
#林煒軒
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