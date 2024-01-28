嘉市議員林煒軒疑遭蓄意毆打 2嫌刪除手機訊息

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）民進黨嘉義市議員林煒軒今天疑遭蓄意持甩棍毆打，且被要求下跪向某立委道歉。警方帶回動手的吳姓及楊姓男子，並查扣手機，但關鍵訊息已被刪除；警訊後，依傷害等罪嫌移送。

嘉義市警察局第一分局表示，轄區員警上午帶回涉嫌動手的吳姓男子及楊姓男子，並查扣2人手機，但手機內很多訊息及微信通訊內容已遭刪除，也沒有發現林煒軒被逼迫下跪的畫面，正進一步透過專業人士努力還原中。

警方第一時間也要查扣2輛自小客車的行車紀錄器，不過，嫌疑人吳男駕駛的車輛沒有裝設，而林煒軒座車的記憶卡無法讀取，無法透過行車紀錄器還原部分事實。

吳男、楊男均供稱是行車糾紛，且看到對方在打電話以為是要找人助陣，才會動手毆打。警訊後，晚上依傷害、妨害自由及毀損等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

林煒軒與助理上午跑行程，座車在嘉義市世賢路2段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與李姓助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

林煒軒指出，這起事件是遭人製造假車禍毆打，且與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因為被毆打後、警方未到場前，對方還喝令要他下跪向某立委道歉。

民進黨嘉義市立委王美惠中午發聲明表示，並不了解1年多前選舉糾紛，但絕不容許選舉暴力發生。她下午再發表聲明指出，「林議員」將行車糾紛操弄成政治事件，這是粗糙嫁禍手法。

王美惠在下午聲明中提到，「林議員」在今天上午受傷的第一時間是上網寫臉書（Facebook），且涉指名道姓地惡意栽贓、故意抹黑，這種行為非常荒謬，也令人感到錯愕及不解，對於這種莫須有的指控及誹謗將會提告。

林煒軒今天並在個人臉書貼文說明遭襲擊過程，並指出「對方要我下跪高喊『我對不起王美惠』；事實上，從2年前選舉，我已多次被黑衣人恐嚇，這次我必須勇敢，一定提告到底。」（編輯：黃世雅）1130128