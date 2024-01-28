疑遭蓄意追撞毆打 嘉市議員林煒軒：選舉糾紛引起

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）民進黨嘉義市議員林煒軒座車今天上午在市區地下道疑遭蓄意追撞，被2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打，林男與助理送醫；2嫌供稱是行車糾紛，林男則認為是選舉糾紛引起。

嘉義市警察局第一分局表示，上午7時36分據報，指世賢路三段地下道發生民眾遭人持武器攻擊事件，警方趕抵，被攻擊的是市議員林煒軒及李姓男助理，2人手腳都有挫傷，由救護車送醫治療。

林煒軒告訴中央社記者，上午與助理跑行程，座車行經世賢路三段地下道時，發現1輛自小客車尾隨，且意圖攔車，後來就直接追撞，自己與助理下車時，就被對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

林煒軒指出，疑是遭人製造假車禍毆打，且與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因被毆打後，警方未到場時，對方還喝令要下跪道歉。

警方趕到，當場將2名涉嫌打人男子帶回派出所訊問，2人初步供稱是行車糾紛，且看到對方在打電話，以為是要找人助陣，才會動手毆打；至於確切事發原因及過程，正調閱監視器、行車紀錄器進一步釐清。

林煒軒說，對方被送到派出所時，警方還接到某市議員的關切電話，要求警方不要依現行犯移送，更加令人懷疑與選舉糾紛相關。對此，警方表示，確切狀況還要進一步釐清。（編輯：陳仁華）1130128