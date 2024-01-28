疑遭蓄意毆打嘉市議員稱選舉糾紛 被影射立委澄清

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）民進黨嘉義市議員林煒軒今天疑遭蓄意持甩棍毆打，且要求下跪向某立委道歉；被影射的同黨立委王美惠發聲明指出，並不了解1年多前選舉糾紛，但絕不容許選舉暴力發生。

王美惠聲明指出，嘉義市議員因行車事故遭到攻擊，對此暴力行為表達嚴厲譴責；對於相關不法滋事無法容忍，籲請警方依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

針對市議員指出，此事是因為1年多前市議員選舉糾紛而造成，王美惠表示，實在不了解1年多前選舉糾紛，但絕對不容許暴力行為玷辱民主聖地嘉義市，希望每個人都能遵守民主法治，更不容許用任何造謠抹黑言論來製造對立、分化社會。

林煒軒告訴中央社記者，上午與助理跑行程，座車行經嘉義市世賢路三段地下道時，發現1輛自小客車尾隨，且意圖攔車，後來就直接追撞，自己與助理下車時卻被對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

林煒軒指出，疑是遭人製造假車禍毆打，且與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因被毆打後、警方未到場前，對方還喝令要他下跪向某立委道歉。

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警方趕到，當場將涉嫌打人的吳姓男子、楊姓男子帶回派出所訊問，2人初步供稱是行車糾紛，且看到對方在打電話，以為是要找人助陣，才會動手毆打；至於確切事發原因及過程，正調閱監視器、行車紀錄器進一步釐清。

林煒軒今天並在個人臉書（Facebook）PO文遭襲擊過程，並明白指出「對方要我下跪高喊『我對不起王美惠』；事實上，從2年前選舉，我已多次被黑衣人恐嚇，這次我必須勇敢，一定提告到底。」（編輯：陳仁華）1130128