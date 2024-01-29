嘉市議員林煒軒遭襲 議會要求警局專案報告

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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）民進黨嘉義市議員林煒軒昨天疑遭持甩棍毆打，被要求下跪向某立委道歉，他今天在市議會臨時會提案，要求成立專案小組、警察局長沈炳信出席報告，議長陳姿妏決議通過。

嘉義市議會今天舉行113年第1次臨時會，林煒軒提出臨時動議，針對昨天與助理遭暴力攻擊，建議成立專案小組，要求沈炳信出席報告，獲得在場議員附議，無黨籍嘉義市議長陳姿妏決議通過。

過程中，林煒軒發言表示，身兼民進黨立委王美惠服務處首席顧問的嘉義市議員黃敏修需規避調查過程，黃敏修以議事規則未有此規範提出反駁，陳姿妏裁示先組成專案小組後，再行處理。

陳姿妏會後接受媒體聯訪，她嚴正譴責暴力，並指出嘉市很多年發生類似事情，造成議員們人心惶惶，希望警方可以釐清真相，還給林煒軒一個公道。

林煒軒說，昨天調閱監視器還原，肇事的2名男子一早就尾隨他的座車，顯然非單純的車禍事件，且據媒體報導2名肇事者已將手機通聯紀錄刪除，為了確保證據不被消滅，盼相關單位盡速調查。

林煒軒表示，他個人座車的行車紀錄器當天剛好損壞，地下道也沒有監視系統，期盼昨天早上有路過嘉義市世賢路三段地下道的民眾提供相關影像，讓事件盡速釐清。

嘉義市議會國民黨總召張秀華也說，譴責暴力不分藍綠，警方勿枉勿縱，盡快調查、釐清案情，化解外界的疑慮。

嘉義市議會民進黨團總召黃大祐認為，台灣是民主法治國家，嘉義市更是一個民風純樸的地方，民意代表遇到此事，意味著嘉義市治安亮紅燈，嚴重譴責暴力，要求警察局嚴格查辦。（編輯：郭諭儒）1130129