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襲擊嘉市議員林煒軒 地院裁定2男收押禁見

2024/1/29 14:58（1/29 15:09 更新）
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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）民進黨嘉義市議員林煒軒昨天疑遭蓄意持甩棍毆打，且被要求下跪向某立委道歉。警方帶回動手的吳姓及楊姓男子，檢方以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准，並禁止接見、通信。

嘉義地方法院表示，吳姓和楊姓男子均坦承傷害犯行，但否認恐嚇、強制犯行，但由林煒軒和其助理、目擊者證述，及扣案伸縮警棍、辣椒水等物品，2男涉犯傷害、恐嚇、強制罪等犯罪嫌疑均屬重大。

法官認為，吳姓男子等2人否認部分犯行，尚有其他證人、共犯尚待追查，目前偵查程序尚未完結，有勾串證人、共犯之虞。且2人曾有類似的犯罪紀錄，再犯本件傷害、恐嚇、強制等犯行，均有事實足認有反覆實施之虞。

法官考量，此案無法以其他干預權利較輕微的手段替代羈押，吳姓和楊姓男子有羈押必要，裁定羈押，並禁止接見、通信。

林煒軒昨天上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路三段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

案發時，警方趕到現場將涉嫌打人的吳姓和楊姓男子帶回派出所，昨天晚間將2人移送法辦，檢方深夜複訊，以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。（編輯：郭諭儒）1130129

#嘉義市
#嘉義地方法院
#林煒軒
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