市議員助理涉誹謗遭起訴後遇襲 林煒軒：不臆測

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）民進黨籍嘉義市議員林煒軒的助理李姓男子1月初因涉誹謗同黨立委王美惠等人遭起訴；林煒軒與助理李男28日遭他人襲擊，這2起事件是否有關聯，林煒軒說，不做過度臆測。

林煒軒今天告訴中央社記者，尊重嘉義地檢署的偵辦結果，起訴案件是否與遇襲事件相關，並不做過度臆測，但以暴力解決事情，為社會所不容忍。

嘉義地檢署的起訴書指出，31歲林煒軒助理李男於去年9月20日晚上，用手機連線登入ptt帳號「kiokio50」後，以「英系王美惠黑金事件簿」發文，影射王美惠與江姓男子的關係不尋常，也影射江男以暴力手段介入2022年議長選舉，以及王美惠的子弟兵、現任市議員黃敏修欲選議長涉及金錢等，供不特定人士瀏覽。

黃敏修向嘉義市警察局報案，王美惠、江男也委託黃敏修提告，指控林煒軒指使助理李男利用網路攻擊，還有提供網路帳號的吳姓男子、散布的劉姓男子涉案，涉及妨害名譽、違反選罷法。

起訴書表示，林煒軒於調查官詢問時行使緘默權，檢方傳喚未到案說明；李男於檢方偵查時行使緘默權，但於警詢時坦承撰寫文章，否認受人指使而撰寫及公開發表，而李男手機經數位鑑識未發現有受他人指使跡象。

吳男坦承提供帳號「kiokio50」給李男使用，且提供李男相關網路技術諮詢；劉男僅坦承用暱稱轉發、分享貼文；但2人均不清楚誰寫的，並否認有妨害名譽、意圖使人不當選的犯行。

嘉檢偵結，對李男依妨害名譽罪嫌起訴，違反選罷法罪不起訴；林煒軒、吳男及劉男等3人均不起訴。（編輯：謝雅竹）1130130