朱學恒涉強吻被判刑 鍾沛君：相信外界自有公評

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（中央社記者劉建邦台北29日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，法院判1年2月，鍾沛君今天表示，尊重司法無特別意見，對於朱學恆態度，相信外界自有公評，但還是覺得非常遺憾，朱敢做不敢當。

朱學恒涉強吻鍾沛君，台北地方法院今天判決朱學恒1年2月徒刑，可上訴。北院認為，朱學恒造成鍾女心理傷害，且欠缺性別平權意識、毫無悔悟，應予嚴懲。

判決出爐後，鍾沛君先透過臉書（Facebook）發文表示，恐怕還不是這場奮鬥的終點，民事求償會繼續堅持而後悉數捐出。

鍾沛君下午接受媒體聯訪時表示，針對法院判決，這部分尊重司法，沒有特別意見。

至於朱學恒在犯後態度，鍾沛君說，相信社會自有公評，但還是覺得非常遺憾，朱敢做不敢當，尤其當司法已經給出答案，無法面對過錯的人，也沒辦法有資格討論未來。但這一路以來，檢方院方是本於事實審理，今天初步判決結果，已經給出最好答案。

鍾沛君表示，先前提到覺得很遺憾，是因對方這樣態度，讓很多還在角落的被害人，遲疑不敢伸張冤屈的原因，因被害人要面對過去傷痕，同時要面對加害人抵賴，這是無數的N度傷害，希望法院今天判決，還有未來訴訟結果，能夠給其他正在遲疑中的被傷害的人一些勇氣跟希望。

鍾沛君指出，今天出門之前給先生擁抱，謝謝他這一路以來作為最堅強後盾，並謝謝院方跟檢方本於事實審理，最後在今天初步撥雲見日，希望藉由此案讓台灣的性平意識上一課，因判決書寫的，不是只有完美被害人才值得正義。

她說，希望這是台灣未來能夠更成熟的一件事情，今天可能只算是小小勝利，這條路未走到終點，自己能做的事就是希望透過今天判決結果，給所有受委屈的人一些希望跟勇氣，但這條路確實很不容易，特別是要訴諸司法，很多過去傷痕跟隱私都會被揭露。

她表示，接下來還有其他審理跟訴訟過程，包括民事判決，如果未來取得求償費，會全數捐出，透過法律或諮詢協助所有需要幫助的人，會與律師討論後提出。（編輯：張銘坤）1130329