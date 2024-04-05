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花蓮山海觀大樓列危樓 住戶請假返家取重要財物

2024/4/5 11:28
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（中央社記者盧太城、洪學廣花蓮縣5日電）花蓮近海地震致吉安山海觀大樓遭列危樓，許多住戶今天上午頭戴安全帽，在特搜人員戒護下返家取出貴重物品跟衣物，甚至全家請假，就是為了先搬迫切需要物品。

花蓮外海3日上午發生規模7.2全台有感地震，吉安鄉16層樓高山海觀大樓外觀出現裂痕，磁磚剝落，結構技師經探勘開出危樓紅單警示，上百名住戶暫時已遷出安置，近日在特搜隊人員戒護下返家取出重要財物。

許多山海觀住戶一早頭戴安全帽，在特搜人員戒護下返家取出烤箱，電器用品等家電，以及衣物和貴重物品，住戶說「能拿多少就拿多少，也找親友幫忙把貴重物品盡量搬出」，現在暫時租屋不敢回去住。

其中，陳姓住戶更向中央社記者表示，今天一家人全部請假沒上班，先搬迫切用到的物品，把生活安頓好。

此外，市區軒轅路傾斜的天王星大樓因過於危險，禁止住戶返家拿東西，79歲汪姓婦女一早就趕到現場急問縣府人員「聽說可以進去拿東西」，但遭縣府員工阻止說很危險，沒開放。

汪婦哭著說，地震當時外出，趕回家時發現大樓傾斜，無法進去，但兒子中風，親友幫忙的錢都放在一個灰色背包，「現在沒了，叫我怎麼辦」。

汪婦表示，雖然有花蓮縣政府和其他團體的緊急救助金，但總不能都靠別人，希望拆除時能找到背包，自己會守在這裡，這幾天每天都來，就是希望能有機會拿回背包。（編輯：黃世雅）1130405

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