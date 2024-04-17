台北榮總醫師涉採購舞弊收取回扣 300萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）台北榮總鄭姓醫師被控藉辦理採購勾結廠商取得標案，並疑似從中收取回扣，士檢昨天搜索、約談鄭男等人。檢方今天聲押鄭男，士林地方法院晚間裁定300萬元交保。

士林地方法院表示，鄭男否認犯行，考量他擔任醫師多年，應有足夠資力逃亡，且在國外有不動產，且鄭男與共犯陳述有所出入，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，有羈押原因。

士院審酌，檢察官偵查中已實施通訊監察，並扣得相關證物，依據扣案卷證認為無羈押必要，諭命鄭男以新台幣300萬元交保。

士院表示，廠商余姓男子坦承部分犯行，今年2月申請台胞證，在福建有親屬，且與共犯陳述有所出入，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，有羈押原因，但無羈押必要，諭命余男以100萬元交保。

此外，余男妻子朱姓女子、榮總醫檢師張姓女子均坦承部分犯行，各以100萬元、50萬元交保。

士院指出，鄭男等4人均限制住居、出境、出海，且未經檢察官同意，不得以任何方式直接或間接接觸此案被告及相關證人或交付物件。

檢廉獲報，鄭男為神經修復科特約醫師，他與醫檢師張女自民國91年至112年間，陸續經辦多起醫療檢驗器材採購案，涉嫌勾結廠商余男、朱女，讓余男、朱女疑以較低規格的器材交貨，並疑似從中收取回扣等不正利益。

士林地檢署昨天指揮法務部廉政署兵分多路搜索，並約談鄭男等人到案。檢察官今天向法院聲押鄭男等人，士院晚間裁定鄭男等人交保。全案朝向違反貪污治罪條例購辦公用物品舞弊、公務員利用職務詐取財物等罪嫌方向偵辦。

台北榮總發布新聞稿指出，院方完全配合偵辦提供相關資料，希望釐清真相，如有不法，醫院絕不寬容，將立即停止特約醫師執行臨床業務的權利，目前司法機關偵辦中，基於偵查不公開，恕難說明。（編輯：戴光育）1130417