更多編輯台推薦新聞：
書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
產經

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南高屏通勤月票999元預計7月上路 高雄推市區版399元
首頁 / 社會

國軍台中總醫院爆弊案 骨科主任涉向廠商收賄

2023/2/23 16:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）國軍台中總醫院爆發貪污案，骨科部林姓主任涉向廠商收賄，住家搜出2300多萬現金，檢方偵辦後向法院聲押林男3人，台中地院昨天裁定分別以新台幣30至60萬元交保，檢方已提抗告。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，林男為國軍台中總醫院骨科部主任，林男於民國108至109年間，辦理醫院儀器採購案，涉嫌向廠商陳男、甘姓前總經理等人收受賄賂。

台中地檢署檢察官於2月21日，指揮檢察事務官、廉政署中調組及保安警察第四總隊等單位，持搜索票至國軍台中總醫院、涉賄廠商、相關人員住處及辦公處所等17處進行搜索。

辦案人員帶回林男及相關廠商人員共22人偵辦，並在林男住所搜索查扣疑似犯罪所得，及來源不明的現金2300多萬元、點鈔機等物，另在甘男辦公室查扣現金100餘萬元、核銷單據等相關證物。

檢察官複訊後，認定林男涉嫌收受賄賂、財產來源不明等罪，陳男、甘男涉嫌違背職務交付賄賂、違反政府採購法、商業會計法等罪，3人犯罪嫌疑重大，並有相當理由足認有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押。

台中地院於昨天召開羈押庭審理後，裁定林男、陳男、甘男分別具保60萬元、30萬元、50萬元，檢方已向法院提出抗告。（編輯：卞金峰）1120223

#台中地院
#國軍台中總醫院
#台中地檢署
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族