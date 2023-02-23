國軍台中總醫院爆弊案 骨科主任涉向廠商收賄

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（中央社記者蘇木春台中23日電）國軍台中總醫院爆發貪污案，骨科部林姓主任涉向廠商收賄，住家搜出2300多萬現金，檢方偵辦後向法院聲押林男3人，台中地院昨天裁定分別以新台幣30至60萬元交保，檢方已提抗告。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，林男為國軍台中總醫院骨科部主任，林男於民國108至109年間，辦理醫院儀器採購案，涉嫌向廠商陳男、甘姓前總經理等人收受賄賂。

台中地檢署檢察官於2月21日，指揮檢察事務官、廉政署中調組及保安警察第四總隊等單位，持搜索票至國軍台中總醫院、涉賄廠商、相關人員住處及辦公處所等17處進行搜索。

辦案人員帶回林男及相關廠商人員共22人偵辦，並在林男住所搜索查扣疑似犯罪所得，及來源不明的現金2300多萬元、點鈔機等物，另在甘男辦公室查扣現金100餘萬元、核銷單據等相關證物。

檢察官複訊後，認定林男涉嫌收受賄賂、財產來源不明等罪，陳男、甘男涉嫌違背職務交付賄賂、違反政府採購法、商業會計法等罪，3人犯罪嫌疑重大，並有相當理由足認有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押。

台中地院於昨天召開羈押庭審理後，裁定林男、陳男、甘男分別具保60萬元、30萬元、50萬元，檢方已向法院提出抗告。（編輯：卞金峰）1120223