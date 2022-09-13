涉浮報款項、兼職詐健保 三總7牙醫遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文、 沈佩瑤台北13日電）三軍總醫院李姓牙醫師等人涉配合廠商浮報款項，並私自運用溢領款，又違規在外兼職，詐領健保費1703萬餘元。北檢今天依貪污等罪起訴李男等23人，其中7人為三總牙醫師。

台北地方檢察署起訴指出，王姓、紀姓業者分別得標三軍總醫院「一般雙顎全義齒含排牙」等多項採購契約，依約必須提出與招標契約上品項相符的施作明細，才得以向三軍總醫院請款。

業者為爭取牙醫師採用自家產品，因此在涉案牙醫師要求下配合提供、施作契約外的品項；牙醫師則利用批價權限，挑選金額較高的假牙品項或提高單位數量，再協助不實驗收，讓業者得以持不實施作明細向醫院請款。

起訴指出，業者溢領款項後將溢領款交由李姓、孔姓、徐姓、莊姓、周姓牙醫師運用，高姓助理則在陳姓牙醫師同意下不實批價，並負責運用溢領款；每人溢領金額自16萬元至128萬元不等，用來折抵私人診所支出、私人親友假牙製作費用。

另一方面，李姓、孔姓、徐姓、劉姓等4名三總牙醫師未向醫院或主管機關申報，自民國100年起即在多家私人診所冒用他人名義看診，詐領健保醫療費用共1703萬餘元。

李姓牙醫師甚至頂下其中一間診所成為實際負責人，還要求原經營者開設銀行帳戶做為診所收受健保給付款項之用，再將款項轉入妻子的銀行帳戶，涉嫌掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

檢察官今天依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物、刑法詐欺取財、刑法偽造文書等罪嫌起訴李男等7名三總牙醫師，及李妻、得標業者、診所負責人等多人。

三軍總醫院今天表示，院方秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，目前全案已進入司法程序，將尊重司法判決結果。（編輯：李亨山）1110913