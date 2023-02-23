骨科部主任涉收賄 國軍台中總醫院：調離現職

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（中央社記者蘇木春台中23日電）國軍台中總醫院骨科部林姓主任涉嫌採購儀器時向廠商收賄，檢方偵辦後依貪污等罪向法院聲押，台中地院裁定交保。醫院今天表示，已將林男調離現職，全力配合調查，以儘速釐清案情。

國軍台中總醫院今天發布新聞稿表示，院內骨科部林姓主任因涉及司法案件接受調查，目前已調離現職。

院方指出，考量全案已進入司法偵辦程序，台中總醫院將秉持「依法行政、勿枉勿縱」立場，全力配合調查，以儘速釐清案情；若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，林男於民國108至109年間，辦理醫院儀器採購案，涉嫌向廠商陳男、甘姓前總經理等人收受賄賂。

台中地檢署檢察官於今年2月21日，指揮檢察事務官、廉政署中調組及保安警察第四總隊等單位，持搜索票至國軍台中總醫院、涉賄廠商、相關人員住處及辦公處所等17處進行搜索，並在林男住所查扣疑似犯罪所得，及來源不明的現金2300多萬元、點鈔機等物。

檢察官複訊後，認定林男涉嫌收受賄賂、財產來源不明等罪嫌重大，向台中地院聲請羈押。台中地院於昨天召開羈押庭審理後，裁定林男以60萬元交保，檢方已向法院提出抗告。（編輯：謝雅竹）1120223