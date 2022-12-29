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中醫師近16年詐健保逾千萬元 嘉檢依詐欺起訴

2022/12/29 10:31
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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市柳姓中醫師被控盜刷未實際看診民眾健保卡，向健保署詐領診療等費用，自95年起，近16年計詐領費用逾新台幣千萬元，中醫師坦承並與健保署和解賠償，檢方依法起訴。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，64歲柳姓男子為嘉義市某中醫診所負責人及執業醫師，明知須依實際看診情形，核實向健保署申報各項全民健保醫療費用。

不過，柳姓中醫師卻自民國95年7月1日至今年4月30日，利用不特定病患持未實際到診親屬的健保卡刷卡掛號，並於支付50元或100元不等的掛號費後，領取貼布、藥膏、喉片等物品。

柳姓中醫師再虛構不實的就醫內容，登載於業務上的病歷文書後，並將不實就醫資料上傳健保署，申報未實際到診病患的診察費、診療費及藥費，讓健保署近16年來陸續撥款至柳姓中醫師指定的銀行帳戶，計有1092萬多元。

調查局嘉義市調查站調查官於今年5月下旬持搜索票前往中醫診所執行搜索，查扣病歷等資料，並帶回柳姓中醫師訊問，偵辦後，案由嘉義市調查站移送及健保署函送法辦。

檢方表示，柳姓中醫師涉及詐欺罪嫌，於偵查中坦承不諱，並與健保署達成和解，分期繳回所詐領的千萬元健保費。嘉義地檢署偵查終結，依詐欺罪嫌起訴柳姓中醫師。（編輯：黃世雅）1111229

#健保署
#調查局嘉義市調查站
#嘉義地檢署
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