高雄三民區透天宅火警1死6傷 警初判住戶引爆瓦斯

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄三民區透天民宅今天凌晨發生瓦斯氣爆火警，消防入內救出燒傷的邱姓男住戶，並將附近5人送醫，但火勢撲滅後又發現1具遺體。警方初判邱男引爆瓦斯釀災，詳細案情待釐清。

高雄市三民區褒揚街一棟透天民宅今天凌晨0時許發生火警，附近住戶看見濃濃火煙和聽見爆炸聲響，消防局獲報後出動26車68人前往，到場後已見火煙從窗戶冒出而布線搶救，火勢相當猛烈，所幸火勢約在半小時內控制，並於0時43分撲滅。

消防局抵達現場後奮力搶救，先是救出因燒燙傷意識不清的邱姓男住戶送醫急救，又再救出3名受波及附近民眾（1男2女），由救護人員急救處置後送醫，另在火勢撲滅後，於屋內發現1具遺體，但因已明顯死亡，未送醫；另有1男1女受火災波及身體不適，總計共1死6送醫。

高雄市政府警察局三民二分局上午指出，警方初判疑似為獨居的50歲邱姓男子引爆家中瓦斯發生氣爆造成火災，導致3戶民宅受損，財物損失和詳細犯案動機仍待釐清。（編輯：李錫璋）1130419