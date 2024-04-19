高雄男引爆瓦斯害鄰居被燒死 警依殺人罪送辦

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄三民區某透天民宅今天發生瓦斯氣爆，波及鄰近3戶，還導致1名鄰居被燒死，釀1死7傷，警方初判獨居邱姓男子平時有酗酒習慣，疑引爆瓦斯，依公共危險、殺人等罪嫌送辦。

高雄三民區褒揚街一棟透天民宅今天凌晨0時許發生火警，附近住戶看見濃濃火煙、聽見爆炸聲響，消防局出動26車68人前往搶救，但現場火勢猛烈，燒到鄰近3戶民宅，所幸火勢約在半小時內控制，並於0時43分撲滅。

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高雄市政府警察局三民二分局到場勘查，初判為獨居50歲邱男引爆家中1樓瓦斯，邱男全身大面積燒燙傷送醫，另有6名附近民眾遭氣爆威力震碎的玻璃割傷送醫，目前均已返家休養。火勢撲滅後，消防人員又在鄰近透天內找到1具遺體，總計造成1死7傷。

警方初步調查，邱男疑似為地方頭痛人物，常在喝酒後大吼大叫，是否有前科則不便透露。警方將持續調閱監視器，並與消防局火調科確認及釐清案情，全案依公共危險、殺人、毀損等罪嫌，報請高雄地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1130419