高雄男喝酒壯膽開車砸店 公共危險罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄尤姓男子因和前東家有財務糾紛，開車衝撞三民區一間地產經紀公司砸店，警方到場測得酒駕，且尤男事後還恐嚇郭姓業者，雄檢偵結依公共危險、恐嚇等罪起訴，聲請簡易判決。

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高雄地檢署偵查時，尤男辯稱不是要衝撞郭女，也沒有要警告對方，而是要撞店面。檢方根據監視器畫面發現，尤男開車衝進店內後就將車子停在騎樓進入砸店，據此認定並無具體加害郭女事證，不構成殺人未遂罪，全案偵結後依公共危險、侵入他人建物、恐嚇等罪起訴。

起訴書指出，35歲尤男去年12月31日上午8時許在家喝了酒壯膽出門，前往前東家三民區一間地產經紀公司，並開車衝撞公司大門，隨後持不明物體砸毀玻璃牆面、電動鐵捲門軌道、電腦螢幕、裝潢等，直到警方到場壓制尤男，並測得酒測值達0.56毫克，依公共危險罪送辦。但尤男犯案幾天後，又撥打電話給郭女，並聲稱要再去砸店一次，導致對方嚇得報警提告。（編輯：黃世雅）1130417