更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄男喝酒壯膽開車砸店 公共危險罪起訴

2024/4/17 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄尤姓男子因和前東家有財務糾紛，開車衝撞三民區一間地產經紀公司砸店，警方到場測得酒駕，且尤男事後還恐嚇郭姓業者，雄檢偵結依公共危險、恐嚇等罪起訴，聲請簡易判決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄地檢署偵查時，尤男辯稱不是要衝撞郭女，也沒有要警告對方，而是要撞店面。檢方根據監視器畫面發現，尤男開車衝進店內後就將車子停在騎樓進入砸店，據此認定並無具體加害郭女事證，不構成殺人未遂罪，全案偵結後依公共危險、侵入他人建物、恐嚇等罪起訴。

起訴書指出，35歲尤男去年12月31日上午8時許在家喝了酒壯膽出門，前往前東家三民區一間地產經紀公司，並開車衝撞公司大門，隨後持不明物體砸毀玻璃牆面、電動鐵捲門軌道、電腦螢幕、裝潢等，直到警方到場壓制尤男，並測得酒測值達0.56毫克，依公共危險罪送辦。但尤男犯案幾天後，又撥打電話給郭女，並聲稱要再去砸店一次，導致對方嚇得報警提告。（編輯：黃世雅）1130417

#公共危險罪
#酒駕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.113