台中房客疑不滿房東點交房屋 潑汽油釀火災3死1傷

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中大雅區雅楓街今天下午發生民宅火警，初步了解，疑似買賣糾紛；房東夥同律師、女兒前去點交房屋，房客不滿潑灑汽油，火警造成房客自己、房東女兒及律師死亡，房東則衝出屋外，多處燒傷送醫。

台中市消防局今天下午2時55分接獲民眾報案，大雅區雅楓街1處民宅發生火警，現場建築物為3層住宅，1樓起火燃燒，消防人員到場立即布線搶救，火勢於下午3時10分控制，3時15分撲滅。

現場人員初步了解，起火點在1樓客廳，此事件疑為買賣糾紛；今天下午房東夥同律師、女兒前去點交房屋，房客不滿，竟拿起汽油潑灑釀成火災，火警造成房客、房東女兒、律師喪命；另外，房東當下衝出屋外，身上多處燒傷。

消防人員表示，男子衝出屋外，意識清楚，身上二度、40%燒傷，送醫急救，另3人現場已明顯死亡。院方表示，男子臉部、上下肢有二至三度燒傷，目前無生命危險；為釐清確切肇事及起火原因，警方已介入調查。（編輯：陳仁華）1130411