台中大雅住宅縱火案3死1傷 檢方蒐證調查相驗

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市大雅區民宅縱火案釀3死1傷，台中地檢署今天表示，案發後即指派檢察官赴現場了解展開蒐證調查，今天接續進行相驗事宜，而林姓傷者目前暫無生命危險，持續治療中。

台中市大雅區雅楓街1處民宅昨天下午3時許發生縱火案，檢方指出，案發後隨即指派檢察官進行偵辦，並前往事故現場指揮警方進行蒐證調查。

檢方表示，同時通知財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會啟動關懷機制，連夜派員關心慰問死者家屬，以提供必要協助，並於今天接續進行相驗事宜，以撫慰家屬的傷痛及維護社會安寧。

在縱火案中從2樓跳窗逃生的33歲林姓男子仍在台中榮總救治中，院方表示，患者臉部以及上、下肢有2至3度的燒傷，目前暫無生命危險，持續治療中。

台中市警察局大雅分局指出，經查縱火原因為傷者林姓男子與家人（林姓姊姊、律師表姊游女）前往雅楓街民宅與縱火者58歲楊姓男子進行點交房屋程序時，疑現場發生口角爭執，楊男不滿林男等人要求搬家，於是潑灑汽油挾怨縱火。

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警方表示，林男跳窗逃出受傷送醫，現場造成楊男、林女與游女死亡，警方立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦並通報犯罪被害人保護協會到場關懷被害人家屬，儘速釐清案情依法偵辦。

經現場初步調查後，警方說，案發當時林姓姊弟與律師3人進屋後，立即引發大火，現場查訪發生原因，疑犯嫌將事先購買預藏汽油潑灑縱火，1樓起火後，林男往2樓逃走並跳出逃生，現場另外3人均未能逃生，不幸罹難。（編輯：謝雅竹）1130412